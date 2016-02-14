تحرير 130 مخالفة وضبط 75 رخصة منتهية فى حملة مرورية ببلبيس

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، حملة مكبرة، لإعادة الانضباط المرورى لمدينة بلبيس، وضبط المخالفين لقانون المرور.

وتمكنت الحملة، التى شارك فيها العميد سمير أبو روضة مأمور مركز شرطة بلبيس، بالتنسيق مع الرائد محمود ناجى رئيس وحدة مرور بلبيس، وبالاشتراك مع المقدم عمرو مندور والرائد أحمد عبده والنقيب إبراهيم شركس من قوة إدارة مرور الشرقية، من ضبط العديد من المخالفات المرورية بالمدينة، وتم تحرير 130 مخالفة وضبط 75 رخصة سير منتهية و6 سيارات بدون تراخيص.