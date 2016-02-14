أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تحرير 130 مخالفة وضبط 75 رخصة منتهية فى حملة مرورية ببلبيس

Google+ Print
تحرير 130 مخالفة وضبط 75 رخصة منتهية فى حملة مرورية ببلبيس تحرير 130 مخالفة وضبط 75 رخصة منتهية فى حملة مرورية ببلبيس
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، حملة مكبرة، لإعادة الانضباط المرورى لمدينة بلبيس، وضبط المخالفين لقانون المرور.

وتمكنت الحملة، التى شارك فيها العميد سمير أبو روضة مأمور مركز شرطة بلبيس، بالتنسيق مع الرائد محمود ناجى رئيس وحدة مرور بلبيس، وبالاشتراك مع المقدم عمرو مندور والرائد أحمد عبده والنقيب إبراهيم شركس من قوة إدارة مرور الشرقية، من ضبط العديد من المخالفات المرورية بالمدينة، وتم تحرير 130 مخالفة وضبط 75 رخصة سير منتهية و6 سيارات بدون تراخيص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365