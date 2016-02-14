موظف يستولى على أموال شركته بمساعدة آخرين ويدعى السطو المسلح عليه ببورسعيد

>تقدم المواطن "ك .ع . ع" موظف بإحدى شركات الشحن، ببلاغ لقسم شرطة المناخ، بقيام شخصين مجهولين ملثمين يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، ويقومون بقطع الطريق بشارعى كسرى و 23 ديسمبر، بالاستيلاء على سيارته التى تحمل لوحات معدنية رقم8684 "ط ع ب"، وبداخلها مبلغ مالى 560 ألف جنية مصرى و 2200 دولار ملك الشركة التى يعمل بها تحت تهديد السلاح النارى ولاذا بالفرار.

على الفور وجه اللواء محمود الديب - مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث مكبر لسرعة كشف غموض الحادث، وضبط المتهمين والمسروقات، حيث تم وضع خطة بحث بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد السعيد شكرى رئيس قسم المباحث الجنائية بمديرية أمن بورسعيد .

وكشفت التحريات عدم صحة ما جاء بالبلاغ، وبإعادة مناقشته ومواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، اعترف بقيامه بالاشتراك مع كل من "ك م ع " محاسب و"أ ع ح" ــ موظف بنفس شركة الشحن بالاتفاق فيما بينهم على الاستيلاء على المبلغ واقتسامه نظراً لمرورهم بضائقة مالية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهم جميعا وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالى محل البلاغ ومكان إخفاء السيارة بمنطقة بنك الإسكان دائرة قسم الضواحى، وبعرض المبلغ المالى على مالكى الشركة أقر بملكيتهم له واتهموا الموظفين الـ 3 بسرقته.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المبالغ المسروقة وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .