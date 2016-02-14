رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معملا بكلية الآداب للتصحيح الإلكترونى

افتتح الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، معمل علم النفس بكلية الآداب بعد تطويره وتجهيز البنية التحتية له بالكامل، ووحدة القياس والتقويم بالكلية وتتضمن إنشاء بنوك أسئلة لمقررات برامج الأقسام المشاركة وتصل إلى 40 مقررا وتطبيق الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكترونى لأكثر من 4000 طالب بهذه الأقسام.

ويشمل المعمل إعداد ميثاق أخلاقى لنظم تقويم الطلاب بالكلية وإعداد أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتطبيق الاستخدام الأمثل لبنوك الأسئلة وعمل امتحانات لقياس نواتج التعلم وإعداد طلاب قادرين على حل الاختبارات الإلكترونية، كما تتضمن الوحدة تنفيذ أول لجنة رصد إلكترونية بالكلية هذا العام .

وأشار رئيس الجامعة فى كلمته، أن الجامعة تضم 13 وحدة للقياس والتقويم وتسعى الجامعة لاستكمالها لتصبح متوفرة بكل كلية ومعهد وأشاد بدور كلية الآداب فى التطوير المستمر عن طريق ميكنة الامتحانات وتصحيحها إلكترونياً من خلال منظومة تتسم بالعدل والدقة والموضوعية والشفافية، كما أشار رئيس الجامعة إلى ضرورة استكمال تطوير معمل علم النفس ليتضمن استخدام منظومة التجارب الإلكترونية فى تعليم الطلاب وتطوير أنظمة العرض.

واستعرض الدكتورعباس سليمان عميد كلية الآداب دور وحدة القياس والتقويم ومعمل علم النفس بعد تطويره فى تحسين جودة الطلاب للوصول بهم إلى معايير الجودة المنشودة، وأضاف العميد أن الكلية حصلت على مشروع ميكنة المراسلات والوثائق من وزارة الاتصالات مما سيكون له أطيب الأثر فى نقل الكلية لمستوى عالى فى سرعة ودقة تداول المعلومات.

حضر الافتتاح الدكتور محمد أباظه نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ووكلاء وأساتذة الكلية.



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