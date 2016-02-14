الغرفة التجارية بالشرقية تؤكد: "التروسيكل" لجامعى القمامة حل جزئى للبطالة

أصدرت الغرفة التجارية بالشرقية، تحت إشراف أسامة سلطان رئيس مجلس الإدارة، دراسة حول أهمية الجدوى الاقتصادية لاستخدام "التروسيكل" فى جمع المخلفات من المنازل.

وأكدت الدراسة، التى قام بها فريق البحث فى قسم الشئون الاقتصادية برئاسة ياسر الشاذلى، أن "التروسيكل" يعد أنسب الوسائل التى تستخدم فى تلك الحالات، خاصة لضيق الشوارع وسهولة تنقله فى كافة المناطق وسرعته بالمقارنة بالوسائل الأخرى، وأنه مشروع سيكون حلاً جزئيًا للقضاء على البطالة.

وأشارت الدراسة، إلى أن جمع المخلفات أحد الجوانب الرئيسية فى منظومة تدوير المخلفات، ونظرًا للطبيعة الخاصة للحياة بمصر، حيث ضيق الشوارع والعادات السيئة، ونابشى القمامة الذين يتركونها بعد استخلاصها من العناصر المفيدة، لتشوه المنظر العام وتلوث البيئة، لذلك كان التفكير فى إقامة مشروعات تستند على أفكار غير تقليدية، يمكن من خلالها التغلب على الصعوبات المختلفة فى عملية جمع المخلفات، وفى الوقت نفسه كحل جزئى لمشكلة البطالة، نظرًا لحاجة عملية الجمع للعمالة الكثيفة".