القضاء الإدارى يلزم "الصحفيين" بصرف البدل للأعضاء العاملين بمواقع إلكترونية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، بقبول دعوى إلزام نقابة الصحفيين بصرف البدل لأعضائها المقيدين ويعملون فى مواقع إلكترونية.

وأقامت الدعوى الصحفية نرمين سليمان الصحفية بموقع دوت مصر، وعضو نقابة الصحفيين، وطالبت فى الدعوى بإلزام نقابة الصحفيين بصرف بدل التكنولوجيا لها بعد أن انفصلت عن الجريدة الورقية التى كانت تعمل بها سابقا.

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