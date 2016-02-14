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طالبة إعدادى تنتحر بالقفز من الطابق 12 بسبب بخل حبيبها فى الفلانتين بالمرج

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طالبة إعدادى تنتحر بالقفز من الطابق 12 بسبب بخل حبيبها فى الفلانتين بالمرج طالبة إعدادى تنتحر بالقفز من الطابق 12 بسبب بخل حبيبها فى الفلانتين بالمرج
أنهت فتاة تبلغ من العمر 15 سنة حياتها وانتحرت بالقفز من شرفة شقتها بالطابق الـ12 بمنطقة المرج، بسبب اكتشافها بخل حبيبها فى عيد الحب، تحرر محضر، وانتقل المستتشار رامى مصطفى وكيل النائب العام منذ قليل لمناظرة الجثة.

كشفت تحقيقات نيابة المرج برئاسة المستشار تامر العربى أن الفتاة طالبة فى المرحلة الإعدادية، نشأت علاقة عاطفية بينها وطالب يكبرها بـ 10 سنوات ويدرس بكلية الطب، وكان شقيق صديقتها بالمدرسة حيث كان يتردد على المدرسة.

واكتشفت والدة الطالبة أنها على علاقة عاطفية بشقيق زميلتها فى المدرسة، فقررت نقلها إلى مدرسة بمصر الجديدة، إلا أن العلاقة بين الفتاة والشاب استمرت ،وفى أحد الايام وافقت والدة الفتاة على خطبتها من طالب الطب وطلبت منها مقابلته.

تقابلت الطالبة ووالدتها مع طالب الطب بأحد المولات وشعر الاثنان ببخله الشديد من تلك المقابلة، حيث تهرب من دفع قيمة الغداء والمشروبات، وبعد تلك المقابلة شعرت الطالبة بصدمة كبيرة نتيجة اكتشاف بخل من كانت سوف ترتبط به.
>وفى يوم الحادث كانت الفتاة متواجدة مع والدتها وجدتها بشقتها فى المرج وغافلتهما وتوجهت الى شرفة شقتها والقت بنفسها من الطابق الثانى عشر ولفظت أنتفاسها الاخيرة.
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مصر 365