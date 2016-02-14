أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سيدة البرلمان: السيسى استقبلنى.. وأوراق ابنى المريض تعرض على مستشفيات الجيش

Google+ Print
سيدة البرلمان: السيسى استقبلنى.. وأوراق ابنى المريض تعرض على مستشفيات الجيش سيدة البرلمان: السيسى استقبلنى.. وأوراق ابنى المريض تعرض على مستشفيات الجيش
قالت كريمة جاد الرب، التى استغاثت بالرئيس عبد الفتاح السيسى خلال خروجه من مجلس النواب عقب إلقاء كلمته، أمس ، السبت، لعلاج نجلها، إن الرئيس استقبلها اليوم، بقصر الاتحادية، وصافحها.

وأضافت السيدة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنها بعد استقبال السيسى لها، جلست مع أحد أعضاء مكتب الرئيس، وقدمت الأوراق الخاصة بعلاج نجلها، وتلقت الرد بعرض التقارير على أحد مستشفيات القوات المسلحة، مشيرة إلى أن المسئول أبلغها بأن الرئيس أصدر تعليمات بعلاج نجلها على نفقة الدولة بالخارج إذا ما تطلبت حالته الصحية ذلك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه ببحث مطالب السيدة التى استغاثت به أمام مجلس النواب، أمس، وكلف مكتبه بالاتصال بها، واتضح أن السيدة تدعى كريمة جاد الرب، وأن ابنها يعانى من مرض مزمن خطير، ووجه الرئيس بقيام مدير مكتبه بمقابلتها وبحث مشكلتها وحلها على الفور.

بالفيديو.. "سيدة البرلمان": لجأت للرئيس بعد تخلى المسئولين عن علاج ابنى

بالفيديو..سيدة تصرخ لـ”السيسى” أمام “البرلمان”: “ابنى بيموت .. عنده سرطان فى المخ”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة