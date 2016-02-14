سيدة البرلمان: السيسى استقبلنى.. وأوراق ابنى المريض تعرض على مستشفيات الجيش

قالت كريمة جاد الرب، التى استغاثت بالرئيس عبد الفتاح السيسى خلال خروجه من مجلس النواب عقب إلقاء كلمته، أمس ، السبت، لعلاج نجلها، إن الرئيس استقبلها اليوم، بقصر الاتحادية، وصافحها.

وأضافت السيدة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنها بعد استقبال السيسى لها، جلست مع أحد أعضاء مكتب الرئيس، وقدمت الأوراق الخاصة بعلاج نجلها، وتلقت الرد بعرض التقارير على أحد مستشفيات القوات المسلحة، مشيرة إلى أن المسئول أبلغها بأن الرئيس أصدر تعليمات بعلاج نجلها على نفقة الدولة بالخارج إذا ما تطلبت حالته الصحية ذلك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه ببحث مطالب السيدة التى استغاثت به أمام مجلس النواب، أمس، وكلف مكتبه بالاتصال بها، واتضح أن السيدة تدعى كريمة جاد الرب، وأن ابنها يعانى من مرض مزمن خطير، ووجه الرئيس بقيام مدير مكتبه بمقابلتها وبحث مشكلتها وحلها على الفور.

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