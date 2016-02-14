عودة «حازم إمام» لشاشة «الحياة» بعد رحيله من الزمالك

كتبت- إ نجي لطفي

كشف الإعلامي سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق ، أنه من المقرر عودة حازم أمام مدير الكرة السابق بالزمالك إلى شاشة الفضائية قريباً علي “قناة الحياة” ، عقب أيام من رحيله عن صفوف القلعة البيضاء .

> وكان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور قد أصدر قراراً برحيل الثنائي أحمد حسام ميدو المدير الفني، حازم أمام مدير الكرة من الجهاز الفني للفريق بعد المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي والزمالك في المباراة رقم 111 من بطولة الدوري العام والتي انتهت بفوز الأهلي 2/ صفر.

> المعروف ان المستشار مرتضى منصور قام بتعيين محمد صلاح مديراً فنياً مؤقتا للزمالك لحين تعيين مدير فني أجنبي .