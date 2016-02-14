أيمن بهجت قمر: تهربت من «أنس الفقي» لعدم كتابة أغنية في احتفال للحزب الوطني‎

كتبت- إ نجي لطفي

أكد الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر خلال لقائه مع الإعلامية “رغدة شلهوب” ببرنامج “100 سؤال”، الذي اذيع على فضائية “الحياة”: أنه يفكر جديًا في اعتزال كتابة الأغاني، مرجعًا السبب وراء ذلك إلى عدم احترام الدولة للمؤلفين قائلا: “الدولة لا تحترمني، معنديش نقابة، ولا معاش، ولا تأمين صحي، يعني أي حد في الفن له نقابة إلا الشاعر، وعملنا لجنة تأسيسية وبعتنا للرئاسة وعملنا مشروع قانون لكن محدش بص فيه”.

وأضاف: “أنا لست مؤلف أغاني فقط، فأنا أكتب المسلسلات والأفلام، ولدي باب رزق آخر، ومن الممكن أن أكون عضوًا في نقابة السينمائيين كسيناريست”.

وتابع: “لو حصلي حاجة محدش هينفعني، بعمل أغاني وطنية والدولة مش بتحترمني ولا بتعترف بحقي نفسي أخد القرار بس مش عارف، أنا بعامل معاملة أقل من الكلب في البلد، لما أموت عايز معاش لمراتي وولادي أنا مش واحد معايا فلوس”.

وأكد الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر أن أغنيته التي كتبها للرئيس مبارك بعد وفاة حفيده “غلطة” لن تتكرر مرة أخرى مع أى رئيس.

> وأضاف بهجت أن الأغنية تسببت له فى أزمة كبيرة عقب الثورة، وأهمها أنه لا يستطيع أن يشارك فى 25 يناير، بسبب مفهوم خاطئ عند بعض الناس أنه مؤيد لنظام مبارك، وقاموا بمهاجمته لمجرد معرفتهم أنه ينوى النزول إلى ميدان التحرير.

وأشار أيمن أنه كان له تحفظات كثيرة على سياسات الرئيس مبارك، وكان دائما يتهرب من وزير الإعلام أنس الفقى عندما كان يدعوه لكتابة أغنية فى مناسبة أو احتفال للحزب الوطنى.

وردا على سؤال شلهوب عن مدى تكرار هذا الموقف مع الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أيمن أنه موقف لم يتكرر حتى ولو مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، أن وزير الثقافة السابق الدكتور جابر عصفور، يعد افضل من وزير الثقافة الاسبق فاروق حسنى والحالى حلمى النمنم.

وأضاف جابر عصفور عمل قرار من أفضل القرارات، ويتمثل فى حفظ حقوق بمواد الملكية الفكرية، وأصبح موظف الثقافة معنى بوزارة الثقافة وليس العدل.

> وتابع: “عصفور عملنا خدمة واتشال بعدها بشهر وكان شىء غريب جدا، أما حلمي النمنم مقدرش أحدد لأنه لسه معملش حاجة”.

وصف الشاعر أيمن بهجت قمر، معاملة الشعراء في مصر بـ”معاملة الكلاب”، معربًا عن نيته لاعتزال كتابة الأغاني قريبا.

> وقال “قمر”: إنه لن يتعامل في يوم من الأيام مع الفنان سامو زين، مشيرًا إلى أنه نادم على كتابة أغنية “أنا بعشق أمك” التي غنتها دوللي شاهين، واصفًا الأغنية بـ”القذرة”.

واستنكر الشاعر الكبير، هجوم البعض عليه بسبب عزمه لكتابة الجزء السادس من مسلسل “ليالي الحلمية”، قائلًا: “كل الناس المعنية بالمسلسل وافقوا، والناس غير المعنية لم يوافقوا، ومينفعش واحدة زي ماجدة خير الله، تشتغل ناقدة، دي بتاعت أفلام مقاولات ومينفعش تنتقد شيء”.