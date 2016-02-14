السفارة المصرية في كييف تستقبل الطالب المصري بعد العثور عليه

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تتويجًا للجهود المكثفة التي بذلتها السفارة المصرية في كييف بأوكرانيا على مدار الأيام الماضية، وهي الجهود التي تكللت بالنجاح في العثور على الطالب المصري المتغيب جون عادل طلعت، فقد استقبلت السفارة الطالب المصري مساء يوم 13 الجاري، وهو بصحة جيدة، حيث تم العثور عليه على بعد 100 كلم من مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، وذلك بعد أن نجحت السلطات الأوكرانية في تحديد مكان تواجده.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن السفارة المصرية في كييف قامت بإيفاد أحد أعضاءها إلى مدينة أوديسا لاستقبال والد الطالب المهندس عادل طلعت قادماً من القاهرة لاصطحاب أبنه إلى أرض الوطن، وتم اصطحاب الأب ونجله إلى مقر السفارة في العاصمة كييف، وترتيب الإقامة لهما. جدير بالذكر، أن السفارة المصرية في كييف كانت قد تلقت مساء يوم 12 الجاري إخطاراً من الجهات الأمنية الأوكرانية، استجابة لاتصالات السفارة السابقة، تبلغها فيه بالعثور على الطالب جون عادل، وتعمل السفارة حالياً على إنهاء إجراءات عودة الأب ونجله إلى أرض الوطن.