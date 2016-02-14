غدًا.. الليثى يتبنى مناظرة بين عمار على حسن والمحامى سمير صبرى في «بوضوح»

كتبت- إنجي لطفي

يعقد الإعلامى الدكتورعمرو الليثى، فى حلقة خاصة من برنامج بوضوح فى العاشرة مساء غدًا الاثنين، مناظرة بين الكاتب الصحفى الدكتورعمارعلى حسن والمحامى سمير صبرى فى قضية شغلت الرأي العام ولا سيما فى الفترة الاخيرة «دعاوى الحسبة» وقانون الحسبة «ما بين مؤيد ومعارض لذلك القانون ومن لا يراه دستورياً ومن يراه ضرورة يجب تطبيقها فى ظل المتغيرات فى ذلك العصر».

ويتطرق البرنامج إلى أشهر من تم تطبيق القانون عليم فى الفترة الاخيرة ومنهم اللكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت والتى تم الحكم عليها 3 سنوات والمنتجة رنا السبكى والتى حكم عليها بالسجن لمدة عام فى اتهامها بنشر مصنف فنى خادش للحياء وهو فيلم “ريجاتا ” وغيرها من الحالات الشهيرة.

ويتطرق اللقاء الى تطبيق القانون حيث تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة، وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبة والأسباب التى يستند إليها مشفوعة بالمستندات التى تؤيده .

ويتخلل البرنامج مداخلات تليفونية مع عدد من المثقفين والمهتمين بتلك القضية من المشاهدين

يذاع برنامج بوضوح غدا الاثنين 15 فبراير فى العاشرة مساءً على شاشة الحياة.