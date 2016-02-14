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تشكيل حكومة الوفاق الليبي المعتزم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة

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تشكيل حكومة الوفاق الليبي المعتزم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة تشكيل حكومة الوفاق الليبي المعتزم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة

فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية

صرح مصدر مطلع اليوم الأحد بأن المجلس الرئاسي الليبي يتجه إلى إسناد حقيبة الدفاع إلى العقيد المهدي البرغثي من الشرق، وتعيين العارف صالح الخوجة وزيرا للداخلية من الغرب، على أن يعلن تشكيل حكومة الوفاق خلال الساعات المقبلة بعد ماراثون استمر 10 أيام من أجل الاتفاق على منصب وزير الدفاع.

وأضاف المصدر – لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن توزيع الحقائب الوزارية المعتزم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة جاء على النحو التالي: تعيين المهدي البرغثي وزيرا للدفاع، والعارف صالح الخوجة وزيرا للداخلية، ومحمد طاهر السيالة وزيرا للخارجية والتعاون الدولي، والطاهرهاجي الجهيمي وزيرا للتخطيط، ومحمد هلال العزابي وزيرا للتعليم، وميلاد معتوق وزيرا للمواصلات.

كما تم تعيين جمعة عبدالله بوزيد وزيرا للعدل، وعبد المطلب أحمد أبوفروة وزيرًا للاقتصاد والصناعة، وعمر بشير السهولي وزيرا للصحة، ووبداد قنصوا لسهولي وزيرا للحكم المحلي، وعلي قلمة وزيرا للشئون الاجتماعية.

وكان مجلس النواب الليبي قد أعطى للمجلس الرئاسي فترة عشرة أيام لإعادة تشكيل حكومة وفاق مصغرة تتضمن 12 وزيرا.

أ ش أ

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