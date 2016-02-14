الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام تنفذ مشروعات صغيرة لمصابى الألغام بمطروح

أعلنت الأمانة التنفيذية لتنمية الساحل الشمالى الغربى، اختيار 10 حالات من مصابى الألغام بمحافظة مطروح، لتنفيذ مشروعات صغيرة لصالحهم، وهى عبارة عن أكشاك تجارية، تولت الأمانة التنفيذية استخراج تراخيصها من مجالس المدن، وتركيب عدادات إنارة وتزويد الأكشاك بالبضاعة، لمساعدة المصاب فى ممارسة العمل التجارى، مما يساهم فى دوران رأس المال بشكل مناسب يدر له دخل يساعده على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وأشار البيان الصحفى الصادر عن مكتب الأمانة بمطروح اليوم إلى أن التعاون المثمر من مجالس المدن فى تقديم التسهيلات باستخراج التراخيص ساهم فى سرعة تسليم الأكشاك لأصحابها فى مدن مرسى مطروح والنجيلة وسيدى برانى والسلوم وسيوة.

وأعلنت الأمانة في بيانها، أنه جارِ دراسة الحالات التى تنطبق عليها المعايير وكيفية دعم مصابى الألغام من مخلفات الحرب العالمية الثانية، من خلال مشروعات صغيرة متعددة تلبى احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية، بما تناسب مع ظروف إصابتهم لتوفير فرص عمل مناسبة لهم تساعدهم فى إعادة إدماجهم داخل المجتمع المحلى وتحميهم من ممارسة إعمال ومهن قاسية، قد تؤثر على حالاتهم الصحية والاجتماعية.

وقال البيان، إن الأمانة تعتمد على قاعدة بيانات ضحايا الألغام بالأمانة التنفيذية وعمل بحوث اجتماعية، بمعرفة الوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، موضح بها عدد إفراد الأسرة ومصادر الدخل سواء من خلال المهن التى تعملون بها بالقطاع الحكومى أو القطاع الخاص أو حصولهم على المعاشات الاجتماعية.

وأضاف البيان، أن البحث يشمل المستوى التعليمى بمراحله المختلفة والحالة الصحية لأفراد الأسرة وحالة السكن، وهل هو مستأجر أو ملك المصاب، وكذلك ما يحتوي عليه السكن من أثاث وحالته، حتى تتمكن الأمانة التنفيذية من إختيار الحالات المطلوبة لدعمها اقتصاديا.