مدير الثروة السمكية بالفيوم لمحلب: نفوق الأسماك بالبحيرة بسبب ترسبات عضوية

قال المهندس صلاح نادى مدير منطقة وادى النيل للثروة السمكية بمحافظة الفيوم، للمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، إن آلاف الأطنان من الأسماك ببحيرة قارون تعرضت للنفوق بسبب ترسبات المادة العضوية بالبحيرة.

وأشار نادى، إلى أن البحيرة كانت تنتج 4555 طنًا من الأسماك سنويًا حتى نهاية عام 2014، وبعدها حدث انخفاض مفاجئ فى الإنتاج بسبب زيادة معدلات التلوث بالبحيرة، وهو ما زاد الطبقة العضوية التى تؤثر سلبيا على الأسماك، وهذا العام وصل الإنتاج إلى 1000 طن فقط، وهو ما يمثل 25% فقط مما كانت البحيرة تنتجه سابقًا.

وأشار مدير منطقة وادى الليل للثروة السمكية بالفيوم، ان تراكمات المادة العضوية أصبحت تمثل خطورة على المياه، وأن زيادة استهلاك الأكسجين بالبحيرة ستزيد نسبة نفوق الأسماك.

وأوضح نادى، أنه يوجد 40 مليون متر مكعب من المادة العضوية مطلوب استخراجها من البحيرة، وننتظر وصول معدات للمحافظة حتى يتم التطهير والتجريف، وأن ناتج التطهير يمكن أن يباع لمصنع الأملاح.

وأكد نادى، أن عدد الصيادين ببحيرة قارون يبلغ 5 آلاف صياد موزعين على 605 وحدات صيد، وكان متوسط دخله حتى العام الماضى 2000 جنيه وصل هذا العام إلى 200 جنيه، وعدد كبير من الصيادين هجروا البحيرة إلى محافظات أخرى.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس إبراهيم محلب والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، واللواء حمدى بدين رئيس الهيئة القومية للثروة السمكية، عددًا من المواقع السياحية للإطلاع على المشروعات التنموية التى تعتزم المحافظة تنفيذها، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

وتم بحث المشكلات المتعلقة ببحيرة قارون والتى تبلغ مساحتها 55 ألف فدان، وتُعتبر شرياناً حيوياً لمحافظة الفيوم وأحد أهم مصادر الثروة السمكية والدخل لقطاع كبير من الصيادين، بجانب سبل التوصل إلى حلول سريعة وجذرية للمشكلات التى تواجه صيادى البحيرة، وأجرى مساعد رئيس الجمهورية ومحافظ الفيوم ومرافقوهما بجولة تفقدية للساحل الشمالى للبحيرة على متن قوارب مطاطية(لانشات) للوقوف على كافة الأوضاع على الطبيعة، إضافة إلى تفقد مواقع التطوير والتنمية على طول الساحل الشمالى .

كما تم خلال الزيارة تفقد محمية وادى الريان والقرى المحيطة بها للوقوف على القرى الأكثر احتياجاً لمشروعات الصرف الصحى، لسرعة البدء فى إدراجها ضمن الخطة الحالية، بجانب بحث آليات والحلول المقترحة لمشكلة الميزان المائى بالمنطقة .

وعقب تفقد منطقة الساحل الشمالى للبحيرة تم عرض فيلم تسجيلى"داتا شو" عن المخطط التنموى لأهم المشروعات السياحية المطروحة للاستثمار على أرض المحافظة.