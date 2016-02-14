دراسة صينية: الخل أحدث صيحة طبيعية لعلاج التهاب القولون التقرحى

التهاب القولون التقرحى مرض شائع يصيب الأمعاء، ويؤثر على بطانة الأمعاء الغليظة والمستقيم، فيصيبها بالالتهابات والتقرحات، ويسبب العديد من الأعراض مثل آلام البطن والإسهال وفقدان الوزن وارتفاع درجة الحرارة، ونزيف المستقيم.

وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مؤخرًا عن أحدث صيحة طبيعية لعلاج التهاب القولون التقرحى وذلك باستخدام الخل، وذلك حسبما أكدت نتائج الدراسة التى أجريت على الفئران وأشرف عليها باحثون صينيون.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن المكون الرئيسى فى الخل، وهو حمض الخليك، يساهم فى تخفيف حدة أعراض التهاب القولون التقرحى، كما أن أعداد البكتيريا النافعة التى تكافح هذه الالتهابات تزداد، وخاصة بكتيريا "lactobacillus " وبكتيريا "bifidobacteria ".

وأضاف الباحثون أن الخل يساهم أيضا فى الحد من مستويات بعض البروتينات، التى ثبت دورها فى تدمير طبقة الخلايا المبطنة للأمعاء الغليظة، وهو ما يؤدى للسيطرة على أعراض التهاب القولون التقرحى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal Of Agricultural And Food Chemistry" خلال عدد شهر فبراير الحالى.

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