أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مرسوما اتحاديا بتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشارا للأمن الوطني ويتبع مباشرة لرئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني.
> ويعمل بهدا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس الدولة يعين طحنون بن زايد مستشارا للأمن الوطني
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مرسوما اتحاديا بتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشارا للأمن الوطني ويتبع مباشرة لرئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني.