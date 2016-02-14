رئيس الدولة يعين طحنون بن زايد مستشارا للأمن الوطني

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مرسوما اتحاديا بتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشارا للأمن الوطني ويتبع مباشرة لرئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني.

> ويعمل بهدا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.