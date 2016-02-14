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رئيس الدولة يعين طحنون بن زايد مستشارا للأمن الوطني

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رئيس الدولة يعين طحنون بن زايد مستشارا للأمن الوطني رئيس الدولة يعين طحنون بن زايد مستشارا للأمن الوطني

 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مرسوما اتحاديا بتعيين سمو الشيخ  طحنون بن زايد آل نهيان مستشارا للأمن الوطني ويتبع مباشرة لرئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني.
> ويعمل بهدا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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