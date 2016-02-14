محمد بن راشد يعزي في وفاة جمعة سعيد البواردي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المرحوم جمعة سعيد جمعة البواردي.

فقد قام سموه يرافقه سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي مساء اليوم بزيارة مجلس عزاء المرحوم في منطقة ند الشبا في دبي حيث أعرب سموه لأنجال المرحوم وإخوانه وذويه عن صادق عزائه ومواساته راجيا الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته .. إنا لله وإنا إليه راجعون

وإلى ذلك أعرب آل البواردي عن تقديرهم البالغ لمواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهم في مصابهم الجلل مبتهلين الى المولى عز وجل أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل شر ومكروه وأن يديم على دولتنا ومجتمعنا نعمة الأمان والاستقرار والتلاحم الاجتماعي والوطني.