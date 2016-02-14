نبيل العربى يعرض على مجلس الجامعة العربية نتائج جولته الأوروبية

قال السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام للجامعة العربية، إن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبون الدائمون اليوم، ناقش أمور تتعلق بتنظيم عمل الأمانة العامة مع الدول الأعضاء وترشيدها والارتقاء بها.

وأوضح السفير بن حلى فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع التشاورى لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبون الدائمون، أن الأمين العام للجامعة أطلع المجلس على نتائج جولاته فى عدد من الدول الأوروبية، حيث ركز على الأوضاع فى سوريا والتى تتعلق الآن بثلاث نقاط، الأولى وقف إطلاق النار، والثانية توفير الإغاثة العاجلة للمحاصرين والمتضررين من الأوضاع فى سوريا، والثالثة هى العملية السياسية بهدف تنظيم الحوار ما بين السلطة والمعارضة.

وأضاف بن حلى أن الاجتماع تناول أيضا قضية فلسطين، وتم الحديث عن الجهود التى يمكن أن تبذل من قبل اللجنة الرباعية الدولية المكلفة من مجلس الجامعة العربية لمتابعة هذا الموضوع، خصوصا بعد المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولى لوضع القضية الفلسطينية فى صدر الاهتمامات ووقف الممارسات الإسرائيلية هناك.

ولفت بن حلى إلى أن هناك اجتماعا غدا للجنة مفتوحة العضوية للنظر فى ميثاق الجامعة العربية وآليات التطوير.