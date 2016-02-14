أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نبيل العربى يعرض على مجلس الجامعة العربية نتائج جولته الأوروبية

Google+ Print
نبيل العربى يعرض على مجلس الجامعة العربية نتائج جولته الأوروبية نبيل العربى يعرض على مجلس الجامعة العربية نتائج جولته الأوروبية
قال السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام للجامعة العربية، إن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبون الدائمون اليوم، ناقش أمور تتعلق بتنظيم عمل الأمانة العامة مع الدول الأعضاء وترشيدها والارتقاء بها.

وأوضح السفير بن حلى فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع التشاورى لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبون الدائمون، أن الأمين العام للجامعة أطلع المجلس على نتائج جولاته فى عدد من الدول الأوروبية، حيث ركز على الأوضاع فى سوريا والتى تتعلق الآن بثلاث نقاط، الأولى وقف إطلاق النار، والثانية توفير الإغاثة العاجلة للمحاصرين والمتضررين من الأوضاع فى سوريا، والثالثة هى العملية السياسية بهدف تنظيم الحوار ما بين السلطة والمعارضة.

وأضاف بن حلى أن الاجتماع تناول أيضا قضية فلسطين، وتم الحديث عن الجهود التى يمكن أن تبذل من قبل اللجنة الرباعية الدولية المكلفة من مجلس الجامعة العربية لمتابعة هذا الموضوع، خصوصا بعد المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولى لوضع القضية الفلسطينية فى صدر الاهتمامات ووقف الممارسات الإسرائيلية هناك.

ولفت بن حلى إلى أن هناك اجتماعا غدا للجنة مفتوحة العضوية للنظر فى ميثاق الجامعة العربية وآليات التطوير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365