أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سوريا تدين القصف التركى لأراضيها

Google+ Print
سوريا تدين القصف التركى لأراضيها سوريا تدين القصف التركى لأراضيها
أدانت السورية القصف التركى لأراضيها، واصفا إياه بمحاولة "لرفع معنويات الجماعة الإرهابية."

وشجبت دمشق فى الرسالتين اللتين بعثت بهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولى التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء التركى التى برر فيها قصف مقاتلين أكراد فى سوريا.

وحثت الحكومة بشدة مجلس الأمن على وقف "جرائم النظام التركي."

وتعد تركيا أحد أبرز داعمى المعارضة السورية الساعية للإطاحة بنظام الأسد. لكن الحكومة السورية تعتبر كل فصائل المعارضة إرهابية.

وقصفت القوات التركية مواقع للميليشيا الكردية الرئيسية شمال سوريا لليوم الثانى على التوالى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان