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وزير النقل يناقش مع محافظ الوادي الجديد سرعة تنفيذ خطط الرصف

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وزير النقل يناقش مع محافظ الوادي الجديد سرعة تنفيذ خطط الرصف وزير النقل يناقش مع محافظ الوادي الجديد سرعة تنفيذ خطط الرصف

وزير النقل يناقش مع محافظ الوادي الجديد سرعة تنفيذ خطط الرصف

التقى اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، اليوم الاحد، اللواء سعد الجيوشى وزير النقل والمواصلات، بمقر وزارة النقل بالقاهرة، وناقشا كيفية دفع العمل بالطرق القومية بالمحافظة، وحل مشكلات النقل وسرعة تنفيذ خطط الرصف للطرق السريعة.

وأكد المحافظ، أنه تم التشديد على الشركات العاملة بالطرق الرئيسية بالوادى الجديد “طريق الخارجة ، باريس والفرافرة، الواحات؛ لسرعة إنهاء الأعمال في التوقيت المحدد لها.

وناقش المحافظ مع وزير النقل كيفية تطوير وسائل النقل؛ حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المحافظة وهيئة الطرق للتفتيش الفنى والإداري على الشركات التي تم الترسية عليها للعمل على خطوط الوادى الجديد.

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