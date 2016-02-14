بالصور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات إزالة الباعة الجائلين

واصل العميد أحمد نسيم، رئيس مدينة الأقصر، الحملات المكثفة لإزالة الباعة الجائلين بعد انتشارهم بصورة عشوائية أمام سوق شرق السكة بوسط مدينة الأقصر، وذلك بالتنسيق مع اللواء نبيل بشرى مساعد مدير الأمن والعقيد محمد صلاح مدير الإدارة العامة للمرور.

وشارك فى الحملة ضباط شرطة المرافق، ومن مجلس مدينة الأقصر صفوت إبراهيم حسن مدير مكتب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، أحمد عبدالعزيز مدير فرقة الإنقاذ بمدينة الأقصر، وقطاعات النظافة وعمال الأحياء ومعدات ولودرات الحملة الميكانيكية.

وأشار العميد أحمد نسيم، إلى أن هذه الحملة جاءت بناءً على تعليمات وتوجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، الذى شدد على ضرورة التزام الباعة بالبايكات المخصصة لهم داخل السوق والمعد خصيصًا لجميع الباعة الجائلين بأسعار رمزية، مشيرًا إلى أن الحملة نجحت فى تغيير مسار سيارات السرفيس عند خروجها من موقف المنشأة واستغلال الجزء الخاص أمام السوق مباشرةً والذى يسمى (الحارة الميتة)، وذلك لمنع انتشار الباعة الجائلين بصورة عشوائية مرة أخرى فى تلك المنطقة، لافتًا إلى أن رئاسة مدينة الأقصر تقوم بتنفيذ القانون وردع المخالفين لأى تجاوز يضر بالمجتمع على كل المستويات.

كما قام مجلس مدينة الأقصر باستكمال الحملة مروراً بشارع رمسيس أمام مكتب التموين القديم، ثم اعترض الباعة الجائلين الذين يقومون ببيع أسماك مجهولة المصدر فتم مصادرة ثلاثة أقفاص مليئة بالأسماك، ويأتى ذلك فى إطار الحفاظ على صحة المواطن الأقصرى، والحفاظ على مدينة الأقصر جميلة والظهور بمظهر حضارى.