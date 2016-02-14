أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. فرع ثقافة الأقصر يطلق فعاليات المرحلة الثانية من المقهى الثقافى

Google+ Print
بالصور.. فرع ثقافة الأقصر يطلق فعاليات المرحلة الثانية من المقهى الثقافى بالصور.. فرع ثقافة الأقصر يطلق فعاليات المرحلة الثانية من المقهى الثقافى
انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من المقهى الثقافى الذى يقيمه فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برئاسة الباحث سعد فاروق، والتى تستمر لمدة 4 أيام حتى 18 فبراير بمحافظة الأقصر.

وصرح فضل الله هاشم مدير الفرع أن الندوات لن تكون دينيه فقط، لكنها ستشمل مواضيع عن الأمن والحضارة وعن رب الأسرة وسماحة الأديان ومشكلات الطفل المعاق، إلى جانب ندوة عن المسرح، وكذلك جماليات اللغة العربية والحفاظ على التراث والمعايشة الاجتماعية. هذا الى جانب الفقرات الفنية.

وأضاف هاشم أن الفعاليات بدأت بندوة أقامها قصر ثقافة الطفل بعنوان احترام الإسلام لعقائد الناس ألقاها الشيخ محمد جابر بمقهى ابن حلال بالمساكن الشعبية. وفى مقهى ارابيا اقامت مكتبة المدامود ندوة بعنوان المسرح وفن الابداع الى جانب فقرة فنية.

المقهى الثقافى بفرع ثقافة الاقصر (1)

المقهى الثقافى بفرع ثقافة الاقصر (2)

المقهى الثقافى بفرع ثقافة الاقصر (3)

المقهى الثقافى بفرع ثقافة الاقصر (4)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365