بالصور.. فرع ثقافة الأقصر يطلق فعاليات المرحلة الثانية من المقهى الثقافى

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من المقهى الثقافى الذى يقيمه فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برئاسة الباحث سعد فاروق، والتى تستمر لمدة 4 أيام حتى 18 فبراير بمحافظة الأقصر.

وصرح فضل الله هاشم مدير الفرع أن الندوات لن تكون دينيه فقط، لكنها ستشمل مواضيع عن الأمن والحضارة وعن رب الأسرة وسماحة الأديان ومشكلات الطفل المعاق، إلى جانب ندوة عن المسرح، وكذلك جماليات اللغة العربية والحفاظ على التراث والمعايشة الاجتماعية. هذا الى جانب الفقرات الفنية.

وأضاف هاشم أن الفعاليات بدأت بندوة أقامها قصر ثقافة الطفل بعنوان احترام الإسلام لعقائد الناس ألقاها الشيخ محمد جابر بمقهى ابن حلال بالمساكن الشعبية. وفى مقهى ارابيا اقامت مكتبة المدامود ندوة بعنوان المسرح وفن الابداع الى جانب فقرة فنية.



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