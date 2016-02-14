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تخلص من الصداع بالطعام.. ركز على البطيخ والزنجبيل وقاوم "النصفى" بالسبانخ

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تخلص من الصداع بالطعام.. ركز على البطيخ والزنجبيل وقاوم "النصفى" بالسبانخ تخلص من الصداع بالطعام.. ركز على البطيخ والزنجبيل وقاوم "النصفى" بالسبانخ
بعد وقت طويل من العمل تبدأ آلام الصداع فى الظهور، وبالتالى تضعف القوة ويجعل الإنسان يشعر بالعجز والفشل فى استكمال يومه بنشاط وحيوية.

أنواع الصداع


>للصداع أكثر من 10 أنواع، ولكن الصداع الناتج عن التوتر هو الأكثر شيوعا ويحدث نتيجة ضغوط الحياة، وما يصاحبها من قلق وتوتر وإرهاق بالعمل، يليه الصداع الناجم عن ألم الأسنان والذى يمكن التخلص منه بالمسكنات، وهناك الصداع النصفى الأكثر انتشارا بين النساء لأنه يحدث بسبب التغيرات فى الهرمونات والتوتر وقلة النوم، ويؤثر على نشاط خلايا المخ، وبالتالى على الأوعية الدموية ووظائف الخلايا العصبية.

مقاومة الصداع بالطعام


>ونشر الموقع الأمريكى "womens day" مؤخرا تقريرا يتضمن طرق مقاومة آلام الصداع بتناول الطعام، فالأرز البنى مفيد للمصابين بالصداع النصفى لغناه بالمعادن خاصة الماغنسيوم الذى يساعد على تدفق الدم للمخ وبالتالى يسهل مقاومة الصداع، كما يفضل تناول السبانخ، والبطيخ والخيار لمواجهة الصداع النصفى.

الزنجبيل والسمك للصداع


>وتشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل يساعد فى تخفيف الصداع لأنه مضاد قوى للالتهابات، وأيضا الأسماك بما تحويه من فيتامين "د" والأوميجا 3 تقلل آلام الرأس التى تحدث بسبب الصداع.

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