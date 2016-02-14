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وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد يتسلم مهام عمله

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وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد يتسلم مهام عمله وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد يتسلم مهام عمله
وصل الدكتور غازى البنوانى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إلى محافظة الوادى الجديد، حيث تسلم مهام عمله بمقر ديوان عام مديرية التربية والتعليم كمدير للتربية والتعليم بالمحافظة خلفًا لصلاح محمد صلاح الذى أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش الأسبوع الماضى، وكان فى استقباله فريدة البرنس وكيل مديرية التربية والتعليم وناصف أنيس مدير العلاقات العامة بالمديرية وعدد كبير من القيادات بالمديرية .

وعقد البنوانى لقاء تعارف مع موظفى المديرية اليوم الأحد بمقر ديوان عام المديرية والتقى عددًا كبيرًا من الموظفين للتعرف على طبيعة العمل بالقطاع.

استقبال وكيل التربية والتعليم الجديد بالوادى (1)

استقبال وكيل التربية والتعليم الجديد بالوادى (2)

استقبال وكيل التربية والتعليم الجديد بالوادى (3)
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