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تأجيل محاكمة المتهمين الـ11 فى قضية "الشذوذ الجنسى" لجلسة 28 فبراير

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تأجيل محاكمة المتهمين الـ11 فى قضية "الشذوذ الجنسى" لجلسة 28 فبراير تأجيل محاكمة المتهمين الـ11 فى قضية "الشذوذ الجنسى" لجلسة 28 فبراير
قررت محكمة جنح العجوزة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار سمير سكر، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين الـ11 فى قضية الشذوذ الجنسى، والذين ضبطوا بشقة سكنية بمنطقة المهندسين، أثناء ممارستهم الأعمال المنافية للآداب، لجلسة 28 فبراير لورود تقرير الطب الشرعى.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهمين، تم ضبطهم داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسى وارتداء بعض منهم الملابس النسائية وضعهم مساحيق التجميل، وأنهم اعتادوا عقد اللقاءات الجنسية بذات الشقة المذكورة، وكانوا يتواصلون فيما بينهم عن طريق صفحات الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى، وضبط بحوزتهم ألعاب جنسية وأعضاء تناسلية صناعية أخرى.

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