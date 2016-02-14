دفاع "سيد مشاغب": موكلى أعلن الإضراب عن الطعام

قال المستشار أسامة الجوهرى، محامى سيد مشاغب، أحد كابوهات "وايت نايتس"، إن موكله أعلن الدخول فى إضراب مفتوح الطعام داخل محبسه، زاعما أن إدارة سجن طرة تتعنت ضده.

وأوضح "الجوهرى" – فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" – أن الأسباب التى دفعت "سيد مشاغب" للدخول فى الإضراب عن الطعام، تتمثل فى قيام إدارة طرة بإيداعه سجن مشدد، رغم أن العقوبة الصادرة ضده فى قضية اقتحام نادى الزمالك بالحبس سنة، لا تقتضى ذلك.

وأضاف فى تصريحه، أن محكمة الجنايات قضت بمعاقبته بالحبس سنة، وهى عقوبة بسيطة غير مشددة، لا تقتضى إيداعه سجنا مشدد الحراسة، مشيرا إلى أن خطورة المتهم تحددها العقوبة الصادرة ضده من القضاء سواء بالسجن المشدد أو المؤبد، وهو لا لم يتوافر فى حالة سيد مشاغب.

وأكد المستشار أسامة الجوهرى، على أن مدة العقوبة الصادر بحق سيد مشاغب، قاربت على الانتهاء خلال الأيام المقبلة، وأن القضية مازالت فى محكمة النقض تنتظر تحديد جلسة لنظر الطعن المقدم من موكله على حكم حبسه.

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، سيد مشاغب، أحد كابوهات رابطة مشجعى نادى الزمالك – وايت نايس – بالحبس سنة، فى قضية اقتحام مقر النادى، التى واجه فيها اتهامات مع آخرين متهمين فى القضية بالبلطجة والتجمهر.