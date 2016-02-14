مصدر أمنى: صافيناز ممنوعة من الرقص فى مصر لعدم حصولها على تراخيص

أكد مصدر أمنى أن الراقصة صافيناز ممنوعة من الرقص فى مصر لعدة أسباب أبرزها أن الراقصة تعمل بدون تصاريح أو تراخيص من الجهات القانونية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن صافيناز خالفت بنود التعاقد مع الشركة الشاكية التى استقدمت الراقصة للعمل فى مصر، وأنها لا تحمل رخصة عمل فى مصر، ولا رخصة مصنفات، وأيضا تعمل بدون تصريح من نقابتى المهن الموسيقية والتمثيلية، مشيرا إلى أن الراقصة تظل فى مأزق قانونى يمنعها من العمل فى مصر.

وتابع أن الراقصة عليها تقنين أوضعها إما بدفع الشرط الجزائى للشركة وقدره مليون ونصف المليون دولار، أو نقل إقامتها وتصريحها على شركة أخرى، أو العوده لشركتها، والعمل بها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، ألغت حفل الراقصة صافنياز بأحد الملاهى الليلية بمصر الجديدة، وفرح فى أحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر، وحفلة أخرى داخل ملهلى ليلى بشرم الشيخ، بإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة،

وجاء ذلك بعد البلاغ الذى تلقاه العميد أحمد كشك، رئيس مباحث آداب السياحة، رقم 40 و 2 و11 أحوال شرطة السياحة 2016، من ياسر عبد الوهاب، محامى شركة "vip"، ضد الراقصة صافيناز.

> وجاء فى البلاغ أن صافيناز خالفت بنود التعاقد مع الشركة الشاكية التى "استقدمت الراقصة للعمل فى مصر"، كما تضمن البلاغ أن الراقصة تعمل بدون تصاريح أو تراخيص من الجهات القانونية اللازمة لذلك.

من جهتها قامت شرطة السياحة والآثار بإلغاء حفلات الراقصة الذى كان من المقرر إقامته بعد التأكد من صحة الأوراق المقدمة من المبلغ.