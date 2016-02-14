مأمور قسم الحوامدية للنيابة: المحتجزون حاولوا الهروب وأطلقنا الغاز لردعهم

استمع المستشار رامى منصور رئيس نيابة البدرشين، اليوم الأحد، إلى أقوال مأمور قسم الحوامدية، بعد محاولة محتجزين الهرب، أثناء التجهيز لنقلهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، ونظر تجديد حبس البعض منهم.

وأكد المأمور أمام المستشار محمود حسن وكيل نيابة البدرشين، أن القسم داخل عقار مكون من 4 طوابق، تم اتخاذه كمقر لقسم الحوامدية بعد حرق المقر الرئيسى للقسم فى أحداث الشغب بثورة يناير 2011، والحجز عبارة عن شقة 3 غرف بها باب رئيسى وبابين آخرين من داخله، وأكد قيام المحتجزين بكسر بابى غرفتين وخلعهما، فضلا عن كسر المتهمين للباب الرئيسى.

وتبين من التحقيقات الأولية التى تجرى بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أن متهمين محبوسين علي ذمة قضيتى مخدرات ومقاومة سلطات، حرضا باقى المتهمين على الهروب، واتفقوا جميعا فيما بينهم على افتعال مشاجرة وإثارة الفوضى داخل الحجز، ثم تمكنوا من كسر الأبواب ونزلوا على سلم العقار فقامت القوات بغلق باب المبنى الرئيسى ورشهم بالمياه لاستيقافهم، إلا أن المتهمين استكملوا محاولة الخروج إلى الشارع، فأطلق الضباط طلقات صوت لردعم إلا أنهم لم يمتثلوا فتم إطلاق طلقة غاز أمام العقار لمنع هروبهم فامتلأ سلم العقار بالدخان، وانتشر الدخان بالعقار بالكامل، فتدافع المتهمون وعادوا إلى الخلف على سلم العقار، ما أدى إلى إصابة 17 منهم بحالة اختناق بينهم 5 حالات تم نقلهم إلى المستشفى، ولقى المتهم "محمد . ك . ا" المحبوس على ذمة القضية رقم 616 / 2016 جنح القسم "حيازة سلاح نارى بدون ترخيص"، مصرعه متأثرا بإصابته باختناق وكدمات نتيجة التدافع ودهس المساجين عليه.

وأمرت النيابة باستدعاء ضباط القسم لسماع أقوالهم، كما أمرت بإحضار دفاتر حجز المساجين، لاستخراج المتهمين لسؤالهم حول الواقعة، وتحديد هوية المحرضين.