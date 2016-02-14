بالصور.. وزير الصحة من شرم الشيخ: الإسعاف المصرى يتفوق على الدولى

أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن الإسعاف المصرى على مستوى عالمى ويفوق الإسعاف الدولى، ونفخر به لما يقدمه من خدمات للمرضى والمصابين، مشيرا إلى أن دوره ظهر بجنوب سيناء والمحافظات المجاورة فى حادث تحطم الطائرة الروسية.

وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لمستشفيات شرم الشيخ، أنه يوجد لدينا فى مصر10 قوارب إسعاف نهرى طائر، تغطى مجرى النيل بالكامل، منها 2 بجنوب سيناء، بخلاف ما يقوم به إسعاف القوات المسلحة ووزارة الصحة، مؤكداً أن الطب الوقائى يؤدى دوره بكفاءة عالية ويتعامل مع الحالات الطارئة بخبرة عالية.

وأشار "عماد" إلى أننا نتعامل مع فيروس زيكا بحرص شديد، ونتابع جميع القادمين إلى شرم الشيخ من خلال الحجر الصحى الذى يعمل على مدار الـ24ساعة لفحص القادمين من الخارج خاصة أمريكا والبرازيل تجنبا لانتشار الفيروس فى مصر.

>



>