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وكيل تعليم دمياط يكرم بطل الجمهورية فى المصارعة الحرة

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وكيل تعليم دمياط يكرم بطل الجمهورية فى المصارعة الحرة وكيل تعليم دمياط يكرم بطل الجمهورية فى المصارعة الحرة
كرم الدكتور إبراهيم التداوى وكيل التربية والتعليم بدمياط، أسامة يحيى زكريا حسان، الطالب بمدرسة دمياط الميكانيكية؛ لحصوله على المركز الأول بطولة الجمهورية (مدارس) فى المصارعة الحرة وزن 50 كيلو، بحضور الموجه العام للتربية الرياضية كوثر كيوان.

وحصل الطالب عبدالله أبو جنبة، من مدرسة محمد عبده على المركز الثالث على مستوى الجمهورية وزن 76ك، والطالب محمد لطفى مراد من مدرسة فارسكور الإعدادية على المركز الخامس على مستوى الجمهورية وزن 46 ك، والطالب أحمد صالح الشبراوى من المدرسة المهنية الإعدادية على المركز الخامس على مستوى الجمهورية وزن 58 كيلو، وذلك تحت إشراف أسامة فاروق منصور مشرف المرحلة الثانوية.

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