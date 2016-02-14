رئيس "الصرف الصحى" بالإسكندرية يتفقد مشروعات الصرف بأبو قير

قام اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى، بجولة ميدانية، يرافقه اللواء عادل سلامة، رئيس حى المنتزه ثانى، لمعاينة مشكلة الصرف الصحى على شاطئ أبو قير شرق الإسكندرية.

وقد شدد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى، على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصرف الصحى بشاطئ أبو قير استعدادا لموسم الصيف المقبل.

يذكر أن شاطئ أبو قير قد شهد أزمة كبرى الصيف الماضى بسبب تدفق مياه الصرف الصحى جنبا إلى جنب مع المصطافين على الشاطئ، الأمر الذى أثار حفيظة المواطنين.

وقد قام الحى بتطهير المطابق والشنايش الخاصة بشبكة الصرف الصحى بالمصيف الشرقى والغربى، كما تم توصيل الشوارع الجانبية بالشبكة الرئيسية خاصة الشوارع التى تعانى من الانحدار بشارع على ابن أبى طالب وشارع بورسعيد.

كما تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بالمنطقة، فيماعدا شارع رمسيس المتفرع من شارع أحمد عرابى، والذى مازال يعمل حاليا ببدالة، وفى انتظار تدخل شركة الصرف الصحى بالإسكندرية للانتهاء منه.