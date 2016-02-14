رئيس النيابة الإدارية يلتقي مسئولين بالأمم المتحدة لبحث سُبل التعاون

التقى المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الأحد، بمكتبه مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات “UNODC “، لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومنى سالم، المسئول الوطني بالمكتب.

وبحث اللقاء سُبل التعاون بين النيابة الإدارية، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة في مجالات التدريب، والتأهيل، ودعم الميكنة الإلكترونية الشاملة داخل منظومة العمل بالنيابة، بما يعزز دورها في مكافحة الفساد كهيئة قضائية مستقلة.

وحضر اللقاء المستشار أحمد عطوة، مدير مركز المعلومات، والمستشار محمد زيد، عضو المركز، والمستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية وعضو المركز، والأستاذ محمود حمدي، رئيس النيابة وعضو المركز.

وتم الاتفاق بين رئيس الهيئة، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة، على وضع تصور شامل لمنظومة العمل بالنيابة وآليات تطويرها بالتنسيق مع المكتب، وتحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد UNCAC، والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة.