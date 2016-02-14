رئيس البرلمان العربى: لن تتحول أى دولة عربية يوما إلى دولة"فارسية"

أكد رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان أن أيا من الدول العربية لن تتحول فى أى حال من الأحوال إلى دولة "فارسية"، داعيا إلى علاقات متميزة مع دول الجوار ولكن ليست علاقات سيطرة.

وقال الجروان- فى تصريح صحفى عقب لقائه اليوم بمفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان – "إن إيران لن تستطيع أن تسحب لبنان إلى أن يكون فى يوم من الأيام إيرانيا، فلبنان بلد عربى، وسوريا بلد عربى، والعراق بلد عربى، والدول العربية لن تتحول فى أى حال من الأحوال إلى "دولة فارسية"، نحن نؤمن بالجيرة، هم الجيران إلى يوم القيامة، نحترمهم ونحبهم ونمد يدنا لهم بأن تكون العلاقة علاقة إنسانية. نحن مسلمون ولكن التدخل السلبى مرفوض."

وأضاف: "زيارة البرلمان العربى لمفتى لبنان على قدر من الأهمية لما له من دور فى إرساء الأمن والاستقرار والهدوء والتوازن فى لبنان وفى الوطن العربى. "

وأشار إلى دور الذى تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة فى تقديم المساعدات لضيوف لبنان، من اللاجئين السوريون، وكذلك دور لبنان المهم جدا فى احتضان السوريين النازحين بسبب الإرهاب الأعمى.

>وأوضح أن البرلمان العربى سوف يتناول فى جلساته المقبلة الدور المهم جدا الذى يقوم به لبنان ويقوم به المفتى دريان فى تعزيز أواصر الأخوة والمحبة والسلام بما يخص المكون المهم جدا فى لبنان وفى الوطن العربى بصورة عامة. وأكد الجروان اننا مؤمنون جدا بكفاءة الشعب اللبنانى ومكوناته المتعايشة والمتحابة.

وأضاف: كما أن هناك بعض الدول التى تحاول أن تخترق هذه الوحدة وتحاول أن تشق الصف اللبنانى، ولكننا فى العالم العربى نعول على بنات وشباب لبنان بكل مكوناتهم، ونحن دعاة سلام للشعب اللبنانى بكل طوائفه وكل مكوناته، كما ندعو إلى علاقات مع الجيران ولكننا لا نسمح بالتدخل فى الشأن الداخلى للوطن العربى.

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