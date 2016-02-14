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جبهة التحرير تشيد بحديث السيسى عن فلسطين أمام البرلمان

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جبهة التحرير تشيد بحديث السيسى عن فلسطين أمام البرلمان جبهة التحرير تشيد بحديث السيسى عن فلسطين أمام البرلمان
أشاد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور واصل أبو يوسف، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس النواب، مؤكدا أن خطاب السيسى رسالة إلى العالم بأن الدولة قائمة ورائدة ولم ولن تتأثر بما يدور حولها من أحداث سلبية فى العالم.

وقال أبو يوسف- فى تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله، تعقيبا على حديث الرئيس السيسى عن القضية الفلسطينية أمام البرلمان المصرى- إنه رغم أن الخطاب كان يهتم بالقضايا الداخلية، فإن الرئيس السيسى وكعادته لم ينس قضية مصر الأولى منذ التاريخ؛ وهى القضية الفلسطينية.

وأضاف: "أثلج حديث الرئيس السيسى عن القضية الفلسطينية أمام البرلمان قلوبنا، وجعلنا نتأكد أن مصر عادت بقوة إلى دورها الريادى الإقليمى والدولى، وأن الفلسطينيين خلفهم قيادة عربية رشيدة تستطيع أن تحرك الأمور لصالحهم"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى لم يبخل منذ توليه القيادة فى مصر بأى جهد من أجل إنقاذ القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وتابع أن الرئيس السيسى يشعر بمعاناة الشعب الفلسطينى فى ظل الاحتلال، لذلك يتحدث دائما عن ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، موضحا أنه ليس بغريب عن مصر قيادة وحكومة وشعبا أن تكون قضيتهم المركزية هى القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن خطاب الرئيس أمام البرلمان هو رسالة إلى المحيط الإقليمى والدولى بأن القضية الفلسطينية هى لب الصراع وأساس الإرهاب الموجود بالعالم، مضيفا أن مثل هذه التصريحات تؤكد أن الرئيس السيسى يقرأ الواقع جيدا، ويضع يده على الجرح، وينبغى على الأطراف الدولية أن تتحرك لتنفيذ هذا التوجه لأنه هو مدخل إنهاء الإرهاب الدولي.

وناشد أبو يوسف الأطراف الدولية العمل مع مصر، الدولة الكبرى فى المنطقة، التى تعى كل صغيرة وكبيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية، قائلا أن مصر وبحكم التاريخ وموقعها الدولى والإقليمى تعد شريكا أساسيا لا بديل عنه فى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
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