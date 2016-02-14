الجيش السورى يدعو كافة المسلحين إلى تسليم أسلحتهم

دعت قيادة الجيش السورى كافة المسلحين فى ضواحى دمشق وفى حلب بسوريا لتسليم أسلحتهم ولتسريع عملية تطبيع الوضع والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وطالبت القيادة، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الأحد، كل من يحمل السلاح ضد الدولة فى "غوطة دمشق وشرق حلب ودرعا" إلى وقف القتال لتسريع عملية نزع السلاح فى البلاد وتسوية أوضاعهم للعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية، مشيرة إلى أن الطيران السورى قام بإلقاء المنشورات فوق المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين.

يشار إلى أن القوات السورية تمكنت- خلال الأسبوع الماضى- من استعادة سيطرتها على قسم كبير من الحدود مع تركيا، وأكدت أن فرض سيطرتها على الحدود الخارجية يعد من المهمات الأولوية لها، لأنه سيسمح بمنع تدفق المسلحين والسلاح من الدول المجاورة.

من ناحية أخرى ضبطت الجهات المختصة فى محافظة السويداء (جنوب شرق العاصمة السورية دمشق) بالتعاون مع الأهالى الأحد، سيارة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر فى الريف الغربى للمحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر فى المحافظة قوله أن "الجهات المختصة بعد المتابعة والتحرى ضبطت سيارة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر فى ريف السويداء الغربى كانت متجهة إلى التنظيمات المسلحة فى ريف درعا الشرقى.

وأشار المصدر إلى أن الأسلحة والذخائر المصادرة شملت 7 قواذف صاروخية مضادة للدروع "إسرائيلية الصنع" و62 قذيفة مع حشواتها و128 قذيفة "ار بى جى" مختلفة الأنواع، فضلا عن 43 قذيفة هاون عيار 120 ميلمترا و42 قذيفة هاون عيار 82 ميلمترا و100 طلقة رشاش عيار 23 ميلمترا.

يذكر أن الجهات المختصة بالسويداء أحبطت فى 20 يناير الماضى تهريب كمية كبيرة من ذخائر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كانت قادمة من ريف درعا الشرقى باتجاه التنظيمات المسلحة فى البادية السورية.

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