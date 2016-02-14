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تخصيص 8750 مترًا لإنشاء مجمع تعليمي بمركز مغاغة بالمنيا

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تخصيص 8750 مترًا لإنشاء مجمع تعليمي بمركز مغاغة بالمنيا تخصيص 8750 مترًا لإنشاء مجمع تعليمي بمركز مغاغة بالمنيا

اللواء طارق نصر محافظ المنيا

أعلن اللواء طارق نصر محافظ المنيا عن موافقة وزارة الدفاع على تخصيص قطعة ارض مساحتها 8750م2 بناحية مغاغة على طريق ـ أسوان الزراعي لإنشاء مجمع تعليمي «ابتدائي – اعدادى – ثانوى» لحل أزمة المدارس بمغاغة والقضاء على نظام الفترتين وتخفيض الكثافة العددية على الفصول ، موضحا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة قد قامت منذ أيام قليلة بإيقاف التعدي على تلك المساحة .

أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للقوات المسلحة على الاستجابة السريعة لتخصيص تلك الأرض لإنشاء مجمع تعليمي يخدم أهالي مدينة مغاغة ،مؤكدا أن ذلك ليس بجديد على القوات المسلحة والتي تعودنا منها على التضحية والوطنية وإنكار الذات.

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