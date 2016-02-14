الأطباء يصدمون العشاق: الحب فى الدماغ مش القلب وممكن تستبدل الأكل بحبيبك

"الظاهر كان مضحوك علينا!"، فجميعنا يعتقد أن الحب والعشق محلهما القلب، لكن الأطباء ينسفون هذه النظرية الرومانسية، ويؤكدون أن الشعور بالحب والراحة ما هو إلا حمض تفرزه الدماغ.

فى هذا السياق أوضح الدكتور مروان سالم الباحث فى الدواء والغذاء، أن "فنيل اثيل امين" جزء موجود فى الدماغ ويسمى بجزء العشق والحب، وهو ببساطة عبارة عن مادة كيميائية تفرزها خلايا الدماغ، ومشتق من حمضين أمينيين هما الفنيل النين والتيروسين، وهذا الحمض يشبه فى تأثيره الإيفدرين.

وأضاف د.مروان "هذه الأحماض مسئولة عن الشعور بحالة النشوة والسعادة البالغة ويفرزها الدماغ عند رؤية الحبيب".

وتابع "لحسن الحظ لا يرتبط هذا الشعور الجميل بالحبيب، بل يولد بسهولة عند تناولك بعض الأكلات كالسبانخ والشيكولاتة، وذلك يفسر سر إدمان الفتيات للشيكولاتة".

وأشار الباحث فى الدواء والغذاء إلى أنه بجانب الأحماض الرومانسية تفرز الدماغ هرمونات السعادة التى تعزز شعور الحب والعشق، والمسئولة عن النشوة كالسيرتونين أو تاجر السعادة، كذلك هرمون النورابينفرين الهام للغاية كناقل عصبى، ويمكن استبدال حبيبك بمجموعة من الأكلات التى تحوى المادة الخام لهرمون السعادة "مادة التريبتوفان" فيمكن استبدل ثمرة موز أو حفنة مكسرات مثل اللوز والجوز والفسدق والكاجو، أو قرطاس من الترمس والفول السودانى بحبيبك.

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