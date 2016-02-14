وزير الداخلية : أي خروج عن التعليمات واللوائح والقوانين من رجل الشرطة أمر مرفوض شكلاً وموضوعًا

أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، خلال افتتاحه مبنى مديرية أمن القاهرة عقب ترميمه اليوم الأحد، أن آداء العنصر البشرى يجب أن يتناسب مع أطر التطوير التى شهدها قطاع أمن القاهرة، واستمرار الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات، والتيسير على المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين، خاصةً من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وشدد على أن الجهة المنوط بها تنفيذ القانون، يجب ألا تخالفه، وأن تكون قدوة ومثلاً للآخرين فى تطبيق القانون، وأن أى خروج على التعليمات واللوائح والقوانين من رجل الشرطة أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً.

وأثنى وزير الداخلية على جهود أجهزة محافظة القاهرة وشركة المقاولون العرب، اللذين قدما كامل الدعم للوزارة وأسهما فى سرعة الانتهاء من تطوير مبنى مديرية أمن القاهرة وخروجه بهذا الشكل اللائق.

ومن جانبهم، أكد رجال الشرطة لوزير الداخلية تفهمهم الكامل للتحديات الأمنية التى تفرضها المرحلة التى تتطلب العمل الدؤوب والإنضباط فى الأداء وإنفاذ القانون بكل حسم، مع الالتزام بالقواعد والمعايير الانضباطية أثناء العمل ومراعاة حقوق الإنسان وكرامته.

وأعرب وزير الداخلية، فى نهاية اللقاء، عن اعتزازه بأداء رجال الشرطة المصرية الذين يقدمون التضحيات لتحقيق رسالة الأمن النبيلة، ملتزمين بسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والقيم الديمقراطية والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، متمسكين بالقيم المهنية والأخلاقية.

وأضاف قائلاً: ” انتم لا يعنيكم سوى خدمة البلاد وحماية أمن المواطن، تتمتعون بالحس الوطنى وتتفانون فى خدمة بلادكم.. تضعون أرواحكم على كفوفكم، إدراكاً منكم للأمانة الكبرى التى تحملونها فى أعناقكم أمام الله ومسئوليتكم تجاه الوطن، الذى نتشرف جميعا بواجب خدمته وحماية أمنه واستقراره”.

أ ش أ