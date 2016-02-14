المنيا تودع شهيد العريش و5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لأسرته‏

شيع أهالي مركز أبوقرقاص بالمنيا، جثمان الشهيد خالد إبراهيم عبد الفتاح 26 سنة مجند بالقوات المسلحة، والذي استشهد أمس إثر تفكيك عبوة ناسفة بكرم القواديس بالعريش.

من جانبه قرر اللواء طارق نصر محافظ المنيا صرف 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لأسرة الشهيد، مؤكدا إننا لن نستطع أن نوفي الشهداء حقهم، لأن ما يقدموه من تضحيات من أجل الوطن لا حدود له، وأناب المحافظ محمد عبدالرحيم رئيس مدينة ابوقرقاص لحضور الجنازة وإنهاء كافة الإجراءات.

وهتف المشيعون من أبناء قرية ابوقرقاص البلد ضد الإرهاب الأسود الذي يغتال شبابنا، مؤكدين على مكانة وقيمة الشهداء عند الله عز وجل، وتم تشييع الجثمان من مسجد ابوقرقاص البلد ليدفن في مقابر الأسرة ببني حسن.