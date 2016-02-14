وزير الصحة يأمر بعلاج غير القادرين من أبناء سيناء على نفقة الدولة

أمر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بعلاج أبناء جنوب سيناء غير القادرين على نفقة الدولة.

جاء ذلك خلال استماع الوزير لشكاوى أهالى المرضى غير القادرين من أبناء جنوب سيناء أثناء تفقد مستشفى شرم الشيخ الدولى، وبرفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد الأنصارى رئيس مرفق الإسعاف، والدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحى، إن التأمين الطبى لمؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ والعيادة الطبية داخل قاعة المؤتمر مجهزة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز تأمين طبى كبير لاستقبال المؤتمر، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل الإسعاف الطائر بالتنسيق مع القوات الجوية.

وأشاد اللواء خالد فودة بإسعاف جنوب سيناء ومستشفى شرم الشيخ، وخاصة أثناء المؤتمرات وتأمينها للمؤتمرات الكبرى بشرم الشيخ.