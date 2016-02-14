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وزير الداخلية يوجه بإنشاء وحدة جديدة لتلقى البلاغات الإنسانية

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وزير الداخلية يوجه بإنشاء وحدة جديدة لتلقى البلاغات الإنسانية وزير الداخلية يوجه بإنشاء وحدة جديدة لتلقى البلاغات الإنسانية

اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية (أرشيفية)

أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، خلال افتتاحه مبنى مديرية أمن القاهرة عقب ترميمه اليوم الأحد، على أهمية الربط بين غرفة عمليات النجدة والأقسام والسيارات المنتشرة بنطاق قطاع أمن القاهرة، وإنشاء وحدة جديدة لتلقى البلاغات الإنسانية (فصيلة دم نادرة – المساعدة فى الحصول على حضانة – العناية المركزة – مساعدة ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن)، مستعرضا خطة تأمين المديرية، والتى شملت عدة سيناريوهات وكيفية التعامل الفورى معها.. مشدداً فى الوقت نفسه على ضرورة حسن معاملة المواطنين وتقديم خدمة أمنية لهم، بما يجعل المواطن يشعر أن الشرطة هى الملاذ الحقيقى له.

واطلع اللواء مجدى عبدالفغار وزير الداخلية على أوجه تطوير العمل بغرفة العمليات بما يحقق سرعة تلقى بلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها، وكذلك على نظام العمل بالغرفة، والذى يمكنها من رصد الحالة الأمنية بكافة الشوارع والميادين الرئيسية عبر كاميرات المراقبة.

ووجه بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والأجهزة المحلية بالمحافظة فى المجالات التى تؤثر على حياة المواطنين اليومية والعمل على حل المشاكل، وتكثيف الحملات المرورية على مدار اليوم للتيسير والتسهيل على المواطنين.

وتفقد وزير الداخلية قاعة مركز المعلومات بالقطاع وأعمال التطوير والتحديث بالمركز، والتى تمكنه من تقديم كافة البيانات والإحصائيات اللازمة لدعم الأداء الأمني.

أ ش أ

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