رئيس الدولة يوجه أعضاء مجلس الوزراء بالعمل بجد وإخلاص

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " أعضاء مجلس الوزراء بالعمل بجد وإخلاص للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة للبلاد بما يحقق طموحات شعبنا في بلوغ مراحل أكثر تطورا و بما ينسجم مع تزايد الثقل الدولي الذي تتمتع به دولة الامارات.

وأعرب سموه عن ثقته بحكومة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في العمل على ترجمة الأهداف التي تضمنتها استراتيجية الحكومة الاتحادية لتحقيق مزيد من النماء والازدهار في الميادين كافة.

و أكد صاحب السمو رئيس الدولة الحرص على مواصلة مسيرة العطاء التي بدأتها الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه حكام الامارات في شتى المجالات باخلاص وتفاني أبنائها الذين هم الأساس في أي مشروع وطني يخدم الوطن والمواطنين.

و تمنى صاحب السمو رئيس الدولة للوزراء الجدد والحكومة بكاملها برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التوفيق والنجاح في مهامها.. وقال سموه : " إننا وشعبنا ووطننا ننتظر منكم مزيدا من العطاء والبذل من أجل تواصل مسيرة التطور التى حققت فيها بلادنا خطوات مهمة من أجل الانطلاق نحو آفاق أوسع وأرحب تعزز المكانة المتميزة التى تحتلها بلادنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة : " إننا نراكم أهلا للثقة ونأمل في أن تضعوا نصب أعينكم خدمة الوطن والمواطنين ".. معربا سموه عن شكره وتقديره للوزراء على ما بذلوه من جهود في خدمة وطنهم وشعبهم .