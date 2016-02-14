رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تمهيدأً لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء يوم 24 فبراير الجارى، لمناقشته واعتماده، ثم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته وتقديمه إلى مجلس النواب لإقراره.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الأحد اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات، والذى تم خلاله استعراض عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات فى جميع المحافظات، وبصفة خاصة خطة التنمية العاجلة والرؤية المستقبلية لمنطقة جنوب الوادى (حلايب – الشلاتين).

وأكد المهندس شريف اسماعيل فى هذا الصدد على أن هناك طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمناطق (برنيس- حلايب – الشلاتين – ابورماد)، وشدد على أهمية استكمال تلك الخطة التى يتم تنفيذها فى إطار ما تم اعتماده من مجلس الوزراء بمبلغ 764 مليون جنيه، والتى تشمل تنفيذ مشروعات بمجالات (الطــرق، مياه الشرب، الإسكان الزراعة، الثروة السمكية، الصحة، الكهرباء، التعليم، الأوقاف، الإعلام، البيئة، الشئون الاجتماعية، الأمن، الإدارة المحلية، المشروعات الاستثمـارية)، هذا إلى جانب البدء فى إنشاء مطار برنيس لخدمة هذه المنطقة و ميناءين أحدهما تجارى، وصيد بشلاتين وأبورماد.

>واستعرضت اللجنة بعض ما تتضمنه خطة التنمية العاجلة من إنشاء العديد من المشروعات منها التخطيط لطرح مشروعات سياحية وبيئية تتزامن مع إنشاء المطار، والعمل على رفع كفاءة الطرق، بالإضافة إلى إقامة ملاعب النجيل الصناعى بمراكز الشباب والأندية، وعدد من المجازر.

كما تشمل الخطة التوسع فى الزراعات المحمية لإنتاج الخضار والفاكهة بدون استخدام المبيدات والكيماويات والتى تعتمد على استخراج المياه من الآبار بالطاقة الشمسية. وتمت الإشارة إلى أنه سيتم يوم الجمعة القادم افتتاح 3 مساجد بمنطقة شلاتين بحضور وزير الأوقاف، كما سيتم ايضا فى نهاية الأسبوع الجارى افتتاح قصور الثقافة بحلايب وشلاتين وأبو رماد، وكذا المركز الإعلامى بشلاتين بحضور وزير الثقافة.

وشملت المشروعات مجال مياه الشرب والصرف الصحى ومن بينها إنشاء خزان مياه بسعة 10000 م3 بمبلغ 27 مليون جنيه بمدينة شلاتين، وإنشاء شبكة مياه الشرب بطول 63 كم بمبلغ 20 مليون جنيه بمدينة شلاتين. وفى مجال تحلية مياه البحر تتضمن المشروعات تطوير محطة تحلية مياه البحر سعة من 600م3 إلى 2000م3 بمدينة حلايب، ومشروع إنشاء خزان مياه سعة 500م3 بمبلغ 20 مليون جنيه بمدينة حلايب. كما تتضمن المشروعات إنشاء مراكز التكوين المهنى بمبلغ 66 مليون جنيه بمدينة شلاتين، وفى مجال الصحة تضمنت المشروعات اعادة تأهيل مستشفى شلاتين بمبلغ 98.700 مليون جنيه.

وفى مجال الطرق تضمنت الخطة تنفيذ طرق بطول 210 كم، وفى مجال الثقافة إنشاء قصر ثقافة بمبلغ 16 مليون جنية بمدينة شلاتين، كما تتضمن المشروعات تجهيز مركز إعلام بمدينة شلاتين بمبلغ مليون جنيه، وإنشاء محطة تقوية للإرسال بمدينة حلايب بتكلفة 10 ملايين جنيه. وفى مجال الكهرباء تضمنت المشروعات فى مجال الطاقة شملت المشروعات توريد 8 وحدات لتوليد كهرباء قدرة 100 كيلوات بمدينة الشلاتين، ومشروع إنشاء شبكة كهرباء جهد منخفض بمدينة شلاتين، ومشروع توريد 4 مولدات كهرباء قدرة 1,7ميجاوات بمدينة شلاتين، إلى جانب توريد 3 مولدات بطاقة 1,5 ميجاوات بمدينة حلايب.

وفى سياق متصل، استعرضت اللجنة الإجراءات الخاصة بمشروع تطوير الرى الحقلى فى 396 ألف فدان، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق الكامل بين وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى للاستفادة المثلى من المشروع والتغلب على المعوقات التى تواجهه ووضع رؤية مشتركة لدفع العمل به للانتهاء منه فى التوقيتات المحددة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية مشروع تطوير الرى الحقلى تكمن فى توفير كميات كبيرة من المياه يمكن استخدامها فى زراعة مناطق أخرى، مؤكداً أن حصيلة توفير مليار متر مكعب من المياه تبلغ 3.5 مليار جنيه كحد أدنى. ووجه رئيس الوزراء وزارة الزراعة بحساب الوفر المتوقع من المياه خلال تنفيذ هذا المشروع إلى جانب دراسة الجدوى الاقتصادية الشاملة له.

من ناحية أخرى، وفى إطار الاهتمام بمصالح صغار المنتجين وتنمية قطاع تداول السلع الغذائية الزراعية، استعرضت اللجنة مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية فى هذا المجال، والتى يتم تنفيذها فى إطار الحرص على تحقيق التكامل فى منظومة الخبز وتحرير الدقيق من خلال إنشاء بنية تحتية قوية يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر لتخزين الحبوب والغلال.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذه المشروعات تتضمن تنفيذ 25 صومعة رئيسية للقمح بتمويل أماراتى، بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن، هذا بالإضافة إلى 105 شونة يتم إحلالها محل الشون الترابية المكشوفة، والتى كانت تهدر كماً كبيراً من إنتاج مصر من الحبوب وتعرضها لمخاطر التلف والقوارض والطيور، حيث يجرى تحويل هذه الشون إلى أنظمة حديثة ومغلقة بتكنولوجيا بلومبرج، وذلك بمعاونة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار وزير التموين أن الشون الجديدة يتم تحديثها فى زمن قياسى وربطها بشبكة الكترونية للتحكم فى المحصول، كما يتم تنفيذ 10 صوامع أفقية، تم الاتفاق عليها بتمويل إيطالى و4 صوامع أخرى بتمويل سعودى، مؤكداً أن هذه المشروعات تأتى تكاملاً مع فكرة إنشاء بورصات سلعية للحبوب، تحقق عائداً للمزارع الصغيرة، وتنشأ لأول مرة بنظام حديث للتداول لتحقيق التكامل مع المشروع القومى للمركز اللوجستى بدمياط الذى أقرته المجموعة الوزارية، والذى يساهم خلال المستقبل القريب فى جعل مصر مركزاُ عالمياً لتجارة الحبوب والغلال.

كما وافقت اللجنة على قيام شركة المنوفية لمياه الشرب والصرف الصحى باستلام وتشغيل محطة المعالجة المركزية بقويسنا فوراً مع السماح للشركات الصناعية المتوافقة بيئياً بالصرف على المحطة بعد أخذ الموافقات اللازمة وحث باقى الشركات على التوافق بيئيا للسماح لها بالتخلص من مخلفاتها من خلال المحطة. هذا إلى قيام شركات الجلود بمعالجة الكروم بمياه صرفها قبل الصرف على المحطة.

وجدير بالذكر أن تشغيل المحطة سيمنع فى الصرف العشوائى لمياه الصرف الصناعى على مصرف الخضراوية ومنه إلى الرياح العباسى، مما يمنع تلوث نهر النيل.

حضر الاجتماع وزراء الإسكان والتموين والكهرباء والبيئة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، والنقل والرى والزراعة والتعليم العالى والتربية التعليم، محافظ البحر الأحمر.