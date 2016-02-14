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جنايات القاهرة تنتدب العضو الشمال لإعادة التحقيق فى "أحداث الدفاع الجوى"

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جنايات القاهرة تنتدب العضو الشمال لإعادة التحقيق فى "أحداث الدفاع الجوى" جنايات القاهرة تنتدب العضو الشمال لإعادة التحقيق فى "أحداث الدفاع الجوى"
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سمير أسعد اليوم الأحد، إحالة أوراق قضية أحداث الدفاع الجوى إلى عضو شمال الدائرة المستشار وجدى عبد المنعم كقاضى تحقيق له كل صلاحيات قاضى التحقيق، إعمالا للمادة 11 بقانون الإجراءات الجنائية ولمدة 6 أشهر، ويعرض بعهدها ما ينتهى إليه التحقيق على رئيس المحكمة حيث تبين للمحكمة أن أوراق الدعوى غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها، الأمر الذى ترى معه المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق فيها من جديد .

وكان أمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة، وأثبتت أن جماعة الإخوان الإرهابية فى سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" فى ارتكاب الأحداث وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

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