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وزير الداخلية ومحافظ القاهرة يفتتحان مبنى مديرية أمن القاهرة عقب ترميمه

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وزير الداخلية ومحافظ القاهرة يفتتحان مبنى مديرية أمن القاهرة عقب ترميمه وزير الداخلية ومحافظ القاهرة يفتتحان مبنى مديرية أمن القاهرة عقب ترميمه

اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية (أرشيفية)

افتتح اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، صباح اليوم الأحد، بحضور الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، وعدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، مبنى مديرية أمن القاهرة عقب اتمام أعمال التطوير والتحديث بالمبنى، التي استمرت قرابة الـ18 شهراً.

وتفقد وزير الداخلية لوحة شرف شهداء الشرطة من قوة مديرية أمن القاهرة، الذين أدوا واجبهم بكل صدق وأمانة واستشهدوا أثناء تأدية واجبهم الوطنى.

وتفقد وزير الداخلية غرفة المراقبة الأمنية، واستمع لشرح من القائمين على الغرفة حول أنظمة المراقبة الأمنية بشبكة الكاميرات، التى تم استحداثها بما يحقق السيطرة والتأمين الكامل لمبنى المديرية.

وتفقد غرفة العمليات الرئيسية للإدارة العامة لشرطة النجدة؛ حيث أثنى على التطوير الذى شهدته غرفة العمليات من أنظمة تكنولوجية تسهم وتساعد فى تقديم الخدمة الأمنية للمواطنين، مؤكدا أن قطاع النجدة يعد من أهم قطاعات الوزارة التى تقدم خدمة حقيقية للجمهور، وأن العمل الشرطى الأساسى هو تأدية الواجب الأمنى للمواطنين، وأن الإرهاب آجلا أم عاجلا سينتهى، ويبقى العمل الأمنى هو أساس العمل الشرطى.

أ ش أ

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