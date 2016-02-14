وزراء حكومة المستقبل يؤدون اليمين أمام محمد بن راشد

أدى اليوم اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التشكيل الوزاري الثاني عشر لمجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات وذلك بمباركة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الرئاسة في أبوظبي.

فقد أدى اليمين أصحاب السمو والمعالي الوزراء في التشكيل الجديد للحكومة والذي أصدر بمرسوم رقم 28 لسنة 2016 كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي الدكتور راشد بن أحمد بن فهد وزير دولة ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة المستقبل، بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للوزراء في النهوض بمسؤولياتهم على أكمل وجه مؤكدا سموه أن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة وتطلعاته للمواطنين تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإنجازات في الدولة وصولا لأفضل المراتب عالميا حيث قال سموه : " سقف طموحاتنا عال والإمارات تنتظر منكم الكثير ونحن نراكم أهلا للثقة ونأمل أن تضعوا الوطن والمواطن في قلب الأولويات دائما".

كما أكد سموه أن حكومة المستقبل تعكس رؤية القيادة في دولة الإمارات لتحقيق مزيد من التطور والإزدهار في مختلف المجالات وقال : " التشكيل الجديد خطوة أولى لفكر جديد في منظومة العمل الحكومي أدواتها الشباب والسعادة وتطوير المعرفة والمرحلة القادمة تتطلب منكم أفكارا جديدة لتطبيقها ميدانيا".. وأضاف : " نسعى لتحقيق قفزات تنموية كبيرة في كافة القطاعات الحيوية لدولتنا بما ينسجم مع تزايد الثقل الدولي الذي تتمتع به على المستوى العالمي".

من جانبهم أعرب الوزراء عن اعتزازهم بثقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفخرهم بانضمامهم لفريق عمل حكومة المستقبل معاهدين في الوقت نفسه على مضاعفة الجهود والإخلاص في العمل لخدمة الوطن والمواطنين، والوصول لتطلعات الحكومة والقيادة الرشيدة.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن عن التشكيل الجديد لحكومة المستقبل من خلال تفاعله مباشرة في حوار المستقبل مع 10 ملايين متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأكد سموه في الحوار أن التشكيل الجديد هو مرحلة جديدة عنوانها المستقبل والشباب والسعادة وتطوير التعليم والتعامل مع التغير المناخي وأن التشكيل الجديد يضمن أن يكون للوزراء في الحكومة الجديدة دور استراتيجي وتنظيمي وخارطة طريق لتعهيد أغلب خدمات الحكومة للقطاع الخاص حيث تضم الحكومة عددا أقل من الوزارات وعددا أكبر من الوزراء للتعامل مع ملفات استراتيجية متغيرة.