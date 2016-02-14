تعيين النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب مساعداً لرئيس حزب «الوفد»

أصدر الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، اليوم الأحد، قراراً بتعيين النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، عضواً بالهيئة العليا لـ”الوفد” ومساعداً لرئيس الحزب لشئون القبائل العربية.

وأوضح مصدر بـ”الوفد”، في تصريحات صحفية، أن ذلك جاء وفقاً للائحة الحزب التي تعطي الحق لرئيس الحزب في تعيين عشرة أعضاء في الهيئة العليا حيث تنص المادة (22 ) من النظام الأساسي للحزب على “تتكون الهيئة العليا للحزب برئاسة رئيس الحزب وخمسة وخمسين عضواً يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري بواسطة الهيئة الوفدية للحزب من بين أعضائها لمدة أربع سنوات على أن يكون من بينهم خمسة أعضاء على الأقل ممن يقل عمرهم يوم الانتخاب عن 35 عاماً، ويجوز تجديد انتخابهم لمدد أخرى، كما يكون لرؤساء تحرير صحيفة (الوفد) والبوابة الإلكترونية بصفتهم، حضور اجتماعات الهيئة العليا والمناقشة وإبداء الرأي في كل ما يطرح من موضوعات، ولرئيس الحزب أن يضم عدداً من الأعضاء لعضوية الهيئة العليا بما لا يجاوز عشرة أعضاء، وفي حالة خلو مكان أحد أعضاء الهيئة العليا يحل محله من يقترحه الرئيس بموافقة الهيئة العليا”.

يذكر أنه سبق وأصدر رئيس الوفد قراراً بتعيين كل من الدكتور مصطفى الفقي والمهندس مدحت اسطفانوس وشريف حمودة والمهندس هشام جزر والمهندس ياسر قوره في الهيئة العليا للوفد.