تأجيل محاكمة المتهمين في «اقتحام قسم التبين» لـ 24 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم التبين”، لجلسة 24 فبراير، للاستعداد للمرافعة.

وطلب المقدم مصطفى محمد علام، لتلك الجلسة مع استمرار حبس المتهمين.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وبحضور المستشار شريف أشرف، مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، وبسكرتارية أيمن محمود، وحمدي الشناوي.

وكانت نيابة جنوب القاهرة، قد أسندت للمتهمين، وعددهم 47متهمًا، أمرًا بالإحالة، وعددًا من التهم، منها:” التجمهر، البلطجة، الشروع في قتل عددٍ من ضباط وأفراد أمن قسم التبين”.

كما أسندت للمتهمين :” إضرام النيران بمبنى القسم، وحرق محتوياته، محاولة تهريب المسجونين، حيازة وإحراز أسلحة نارية، وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون”.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.