وزيرة الهجرة تطالب المصريين فى نيويورك بجيل ثانى وثالث للتواصل مع الوطن ودعم الاقتصاد

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأبناء الجالية المصرية بنيويورك، وذلك في أول زيارة رسمية لها للولايات المتحدة، يرافقها مندوبين عن وزارة الاستثمار، والإسكان والبنك المركزي، حيث ناقشت العديد من الملفات، للتعرف على إقتراحاتهم، للعمل على تنفيذها الفترة المقبلة .

ومن أبرز الملفات التى تم مناقشتها فى اللقاء، المطالبة بإنشاء جيل ثانى وثالث من أبناء المصريين بالخارج، لزيارة المناطق السياحية فى مصر، وتدعيم الاقتصاد المصرى.

وعرضت طالبة مصرية اقتراحاً ، طالبت فيه بتنظيم رحلات مدرسية إلى مصر وزيارة قناة السويس على غرار الرحلات التى يتم تنظيمها إلى الدول الأوروبية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم المصرية، ووزارة الطيران المدنى ، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأثنى الدكتور مايكل مورجان عضو الجالية المصرية بنيويورك علي هذا اللقاء والتنظيم المتميز له، وأشاد بفكرة وجود الوزارة وانه حلم طال انتظاره ونهاية المعاناه التي نعانيها كمصريين نرغب في الاستثمار والمشاركة في جهود البناء والتشييد بعد الاستقرار الملموس في الوضع السياسي والأمني في مصر.

كما التقت مع بعض رجال الأعمال المصريين هناك والذين قرروا إرسال أجهزة طبية إلى بعض المستشفيات المصرية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الخاصة لذوى الإحتياجات الخاصة، تم مناقشة بعض الصعوبات الخاصة من جانب الجمارك المصرية، مع المساعدات التى يتم إرسالها إلى مصر، وتأخير الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير.

وأشاد السفير أحمد فاروق قنصل مصر العام بنيويورك برجوع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في التشكيل الوزارى، وشكرت الوزيرة الحضور والقنصلية المصرية في نيويورك علي تنظيم اللقاء مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو تسهيل التواصل بين أبناء مصر بالخارج والجهات الحكومية في مصر، منعاً للتواصل من خلال أشخاص قد يصعبون هذا التواصل أو يحصلون علي مزايا غير قانونية لمجرد بدأ التواصل.