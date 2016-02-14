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صحة المنيا: لا إصابات بـ «زيكا» و10 فرق للترصد والمكافحة مصر

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صحة المنيا: لا إصابات بـ «زيكا» و10 فرق للترصد والمكافحة مصر صحة المنيا: لا إصابات بـ «زيكا» و10 فرق للترصد والمكافحة مصر

زيكا (أرشيفية)

أكد الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه لا توجد أية حالات إصابة بشرية بالمحافظة بمرض زيكا على مستوى جميع المراكز التسع، حيث إن البعوضة لا تنقل المرض إلا بوجود مصابين بالفيروس، مشيرًا إلى أنه تم تشديد الإجراءات الصحية على القادمين من الخارج من الدول التي ظهر بها الفيروس ووضعه تحت الملاحظة بالحجر الصحي لمدة 5 أيام.

وأضاف، في تصريح اليوم الأحد، أن مديرية الصحة بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة البعوض الناقل للفيروس، وذلك عقب توجيهات اللواء طارق نصر محافظ المنيا بوضع خطة زمنية محددة لمواجهة المرض والبعوض الناقل له، موضحًا أنه تم تدريب فريق طبي بمستشفيات الحميات وفريق مكافحة ناقلات الأمراض للتعريف بالمرض وكيفية الوقاية منه وشرح استراتيجيات العمل خلال الفترة القادمة من القيام بالترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض من يرقات البعوض والبعوض البالغ ومكافحة الأماكن الإيجابية التي تظهر تواجد اليرقات الناقلة للفيروس.

وأوضح أنه تم تكوين 10 فرق للمكافحة مكونة من المهندسين الزراعيين والملاحظين الصحيين والعمال لبدء أعمال الترصد والمكافحة بداية بقرية دلجا بديرمواس، حيث تتحرك الفرق من منزل إلى منزل وتقوم بجمع العينات من المياه لفحصها والقيام بأعمال المكافحة من خلال الرش بأجهزة الرزاز في حال وجود يرقات، كما تقوم الفرق بتقديم التوعية للمواطنين بضرورة تغطية أي مصدر للمياه حتى لا تتوافر بيئة مناسبة لتوالد البعوض وعدم استعمال الأزيرة للشرب لأن المياه الراكدة المتجمعة اسفلها تكون بيئة مناسبة لتوالد البعوض.

يذكر أن أعراض مرض زيكا تتمثل في الصداع وارتفاع في درجة الحرارة وطفح جلدي والتهاب بالملتحمة وآلام بالمفاصل تستمر من 6ـ 7 أيام وأن فترة حضانة الفيروس من 2ـ 13 يومًا.

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